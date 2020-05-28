В Украине появится новое военное министерство: чем оно будет заниматься

В Украине планируют создать Министерство военно-промышленной политики.

Об этом сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова.

Он представил концепцию формирования и реализации государственной военно-промышленной политики.

Эта концепция отражает общую позицию СНБО и Офиса президента относительно процесса реформирования оборонно-промышленного комплекса и разработки необходимых долгосрочных и среднесрочных документов оборонного планирования.

По словам Данилова, реформа должна стать самой масштабной за последние десять лет. Она будет проводиться в несколько этапов.

На первом этапе создадут профильное министерство, которое будет отвечать за формирование и реализацию государственной военно-промышленной политики. Также будет введена должность вице-премьера – министра развития стратегических технологий и инноваций. Данный чиновник будет заниматься вопросами реформирования ОПК и развития космической отрасли.

На втором этапе будет определена организационно-правовая форма работы предприятий, входящих в состав “Укроборонпрома”.

Такие предприятия, по словам Данилова, должны сконцентрироваться на обеспечении армии высокотехнологичным вооружением и техникой, что позволит эффективно реагировать на современные вызовы.

Как сообщал “источник”, ранее “Укроборонпром” попал в новый скандал с участием госпредприятия “Антонов”.

Также ранее в Украине описали плачевную ситуацию в оборонпроме.