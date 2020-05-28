Добрые дела на карантине: дизайнер Анна Чибисова передала благотворительную помощь детям

Создательницы бренда Maison d’Angelann Анна Чибисова и Анжелика Святаш передали благотворительную помощь в Центр социально-психологической реабилитации детей Харькова. Речь идет про вещи на сумму почти 1,5 млн гривен.

Об этом сообщает Delo.ua.

“Очень важно, чтобы каждый ребенок подольше оставался ребенком. Был счастливым и не думал, что ему поесть, надеть и как решить взрослые проблемы. Об этом должны заботиться люди постарше. В моем родном Харькове есть дети, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. У некоторых родители долго не могут найти работу, у некоторых — проблемы еще тяжелее. Думаю, если мы все вместе будем помогать тем, кто нуждается в заботе, то получим счастливое и светлое общество. Ведь добрые поступки всегда находят отражение в сердцах“, — отметила Анна Чибисова.

Анна Чибисова и Анжелика Святаш передали детям в Центр социально-психологической реабилитации Харькова вещи на сумму 1 миллион 443 тысячи 285 гривен. Речь идет про одежду личного бренда дизайнеров Maison d’Angelann — куртки, пальто, свитера, джинсы, рубашки, футболки и платья.

Анна Чибисова и Анжелика Святаш — известные украинские дизайнеры, создательницы бренда Maison d’Angelann, который появился в 2014 году. За эти годы он стал популярен в Европе — Париже, Монако, Сен-Тропе, а также в таких странах, как Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Недавно бренд Maison d’Angelann на 50% увеличил количество сотрудников в главных офисах, несмотря на карантин. Как сообщает Politeka, планируется открытие еще одного бутика бренда в Париже, который украинские дизайнеры будут делить с британской маркой Jenny Packham.