Может уехать в Россию: в Германии раскрыли новые детали по беглому экс-депутату Рады

Бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко не может по решению суда вернуться в Украину или остаться в Германии, но у него есть возможность выехать в Россию.

Об этом сообщает издание DW.

Сейчас обвиняемый в коррупционных схемах экс-депутат находится на своем ранчо в земле Нижняя Саксония. По словам его адвоката, политика освободили из изолятора, где он пробыл почти полгода. Однако это не означает, что он сможет остаться в Германии, где попросил убежища. Ему отказали, но он обжаловал решение в суде. Онищенко также подал ходатайство на разрешение остаться в Германии на период судебного разбирательства.

“Если все же Германия откажет Онищенко в приюте, у него остается возможность поехать в Россию, гражданином которой он является”, – отметил правозащитник.

Но адвокат надеется, что его подзащитный сможет путешествовать и по другим странам Европы.

Как сообщал “источник”, в июне прошлого года Онищенко собирался участвовать в выборах в Верховную Раду Украины и хотел осуществить “добровольную экстрадицию”.