Надежда Мейхер призналась, что комплексовала по поводу груди

Надежда Мейхер сыграла в “Правду или дело” с Олей Поляковой и рассказала о том, что выдающаяся грудь далеко не всегда была ее козырем. В подростковом возрасте певица и актриса сталкивалась с негативом взрослых женщин и нежелательным вниманием мужчин.

Надя Мейхер в 16 летФото: instagram.com/nadyameiher/

“У меня в 13 лет уже была грудь третьего размера. Мама мне начала покупать бюстгальтеры, и даже мамины подружки, младше нее лет на 8, они конечно на меня смотрели уже нехорошо, – сказала Надежда. – И конечно в этом возрасте на меня обращали внимания мужчины значительно старше – не моего возраста ребята, а в той фазе, когда им уже пора уходить в духовную сторону. И вот такие 35-40-летние мужчины конечно на 13-летнюю девочку обращали внимание. У меня несколько лет был действительно большой комплекс. Как ребенку мне было, мягко говоря, неприятно. Идешь, они оглядываются, подходят к тебе знакомиться как к такой Лолите”.

Ближе к совершеннолетию Надя научилась принимать свое тело и отсеивать негатив. Также она очень рано научилась разбираться в намерениях мужчин, что очень помогло ей в будущем.

“Только лет в 16-17 я начала по-другому к этому относится. Но в этот период я выработала жесткий иммунитет на мужиков, я начала их сканировать и понимать, что мое, а что не мое”, – рассказала исполнительница.

Оля Полякова, в свою очередь, рассказала Надежде Мейхер об огромных расходах. На карантине певице пришлось осваивать новые способы заработка, потому что ее жизнь очень дорогая.