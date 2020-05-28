Красиво вписываются в версию полиции: в деле Шеремета всплыли возмутительные детали

Правоохранители которые расследуют убийство Павла Шеремета, изменили маршрут мужчины и женщины, которые подкладывали взрывчатку под авто журналиста, чтобы версия полиции выглядела убедительной.

Об этом стало известно из текста официального подозрения, которые на прошлой неделе получили трое подозреваемых в убийстве – Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

“После этого Кузьменко и Антоненко оставили место парковки автомобиля Шеремета П. (…) в дальнейшем через дворы вернулись на ул. О. Гончара, где через переулок Чеховский повернули в квартал между улицами Бульварно-Кудрявская и Гончара”, – говорится в подозрении .

Отметим, что квартал, в котором произошло убийство, – старой застройки и многие улицы и дворы проходные насквозь. Однако ни журналисты, ни полиция ранее не демонстрировали видео, которое подтверждало бы, что подозреваемые “через дворы вернулись на ул. О. Гончара”, как указано в тексте подозрения.

По мнению авторов блога “Тайны следствия”, полиция “сократила” маршрут для того, чтобы версия, что мужчина и женщина, которые подкладывали взрывчатку под машину Павла Шеремета в ночь перед убийством, вернулись в дом на ул Гончара, 28Б. Там, по версии полиции, в то время жил музыкант и подозреваемый в убийстве Андрей Антоненко. Хотя сам он говорит, что жил в другом месте.

В фильме “Убийство Павла” обнародовали видео с камер наблюдения, которое ранее на показывала полиция. Из него, в частности, видно, что последний раз пара появляется на видео на аллее на улице Бульварно-Кудрявской, а дальше исчезает.

Как сообщал “источник”, ветеран АТО Маруся Зверобой назвала вероятное имя женщины, вместо которой в деле убийства журналиста Павла Шеремета обвиняют Яну Дугарь.