Надя Дорофеева нашла замену Позитиву – певица записала трек с музыкантом из России

После распада группы “Время и Стекло” Надя Дорофеева записала новый трек “Черничные ночи”. Композиция записана совместно с давним другом певицы, музыкантом из России Гришей Ванюшкиным.

Артисты также представили видео, которое снималось на крыше двух городов – Киева и Санкт-Петербурга. Гриша, как и Надя, родом из Крыма, но сейчас покоряет РФ. Певица призналась, что случайно наткнулась на видео выступления своего давнего друга, поэтому охотно записала с ним трек.





“Недавно в ленте мне попалось онлайн-выступление Гриши Ванюшкина и у меня случился флешбэк – нам по 17 лет, мы в родном Симферополе, сидим возле Салгира и я слушаю, как Гриша офигенно поет Muse под гитару. Познакомьтесь – это мой старый друг, талантливейший музыкант и автор. Я очень хочу, чтоб о нем узнало как можно больше людей. Мы дарим вам эту песню. Надеюсь она наполнит вас теплом в эти дождливые дни”, – написала Надя в своем Instagram.