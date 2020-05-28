Как украинские школьники будут учиться после карантина: министр раскрыла детали

Исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий рассказала, как школьники будут учиться после карантина.

Об этом она сообщила в ходе онлайн-круглого стола, передает lb.ua.

По словам Мандзий, в образовательном процессе со следующего учебного года будут использоваться элементы технологии дистанционного обучения.

“Потому что учителя действительно их освоили, смогут сочетать (с очным обучением)“, – сказала и.о. министра.

Для этого Минобразования готовит платформу дистанционного обучения.

“Мы работаем сейчас и финализируем платформу для дистанционного обучения в Украине, обновляем подходы и требования к дистанционному обучению и обучению с использованием дистанционных технологий. Это то, что мы должны сделать как можно скорее в ближайшее время: предложить вариант решения школе и учителю, а уже право учителя и школы – воспользоваться тем или иным решением. Но свое решение государство должно предложить“, – сказала Мандзий.

Также в новом учебном году учителя будут проверять, как ученики усвоили материал, который они проходили во время карантина.

Во время планирования на 2020-2021 учебный год министерство предусматривает проведение так называемого корректирующего обучения. Это период времени, который будет индивидуальным для каждой школы и каждого класса.

“Чтобы учителя могли понять, диагностировать ситуацию по освоению материала, который пришелся на период карантина, обобщить материал, суммировать и закрепить этот материал за предыдущий учебный год. Бесспорно, для этого учителя используют инструменты, которые для них будут удобными. Мы не будем указывать, делать оценки или что-то другое: это уже исключительно выбор учителем инструмента для диагностики ситуации освоения материала“, – отметила и.о. министра.

Мандзий добавила, что уменьшение наполняемости классов может быть достигнуто при условии построения сети старшей профильной школы. В этом случае с 2024 года можно будет сократить количество учеников в начальных классах до 24.

Как сообщал “источник”, ранее Любомира Мандзий заявила, что проведение экзаменационных сессий в вузах будет возможно с 1 июня в группах не более чем по 10 человек.

Также ранее в Минобразования сообщили, что все даты проведения вступительной кампании в 2020 году сдвинуты на месяц (август) с учетом прогноза развития эпидемиологической ситуации.