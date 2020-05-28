Коронавирусом заразился еще один нардеп из “Слуги народа”

28 мая коронавирус подтвердили у народного депутата от “Слуги народа” Валерия Божика.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил его коллега из “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.

Никаких подробностей больше Гончаренко не уточнил. Ранее он уже информировал первым о некоторых случаях заражения среди нардепов и тогда сведения подтверждались.

Как известно, Валерий Божик является мажоритарщиком из Черновицкой области, которая является лидером по числу заражений.

Божик родился 27 марта 1971 в селе Кадубивцы Заставнивского района Черновицкой области. Он окончил Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича по специальности “Правоведение”.

После окончания обучения занимал руководящие выборные должности в органах адвокатского самоуправления.

С 2009 по 2011 год Божик занимал должность председателя дисциплинарной палаты Черновицкой областной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

В 2016 году ему вручили награду Союза адвокатов Украины “За заслуги в развитии адвокатуры”.

Напомним, что Верховная Рада приняла решение об отмене двух заседаний 21 и 22 мая после того, как среди депутатов был зафиксирован новый случай заражения коронавирусом.