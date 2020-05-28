Уже забыли про карантин: в сети показали фото огромной очереди в Киеве

В четверг, 28 мая, в Киеве заметили огромную очередь, а люди в ней совсем не соблюдали карантинных правил.

Об этом сообщают в Telegram-канале “Оболонь.Киев”.

Толпа собралась около секонд-хенда возле станции метро “Почайна”. Однако люди совершенно не придерживались социальной дистанции.

“Зато власть решила закрывать метро в час пик”, – осудили ситуацию в сети и опубликовали фото очереди.

Как ранее сообщал “источник”, в киевском ночном клубе Queen решили нарушить правила карантина и устроили пышную вечеринку. В сети опубликовали видео, на котором заметно, что люди спокойно танцевали, наслаждались приятным вечером и совсем уже позабыли, что в стране пандемия коронавируса и власти ввели карантин.