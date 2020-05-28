В СБУ рассказали о трех найденных схронах с оружием в Луганской области

За текущий месяц Служба безопасности Украины обнаружила на Луганщине 3 тайника с военными средствами поражения, которые в 2014 году обустроили участники незаконных вооруженных формирований на боевых позициях террористов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, из схрона на территории поселка Смоляниново Новоайдарского района правоохранители изъяли 2 противотанковые мины ТМ-62М и 80 патронов к крупнокалиберного пулемета.





В одном из поселков Беловодского района, в доме объявленного в розыск боевика, сотрудники СБУ обнаружили 6 тротиловых шашек общим весом почти 1,5 килограмма, гранату Ф-1, запал, электродетонаторы и большое количество боеприпасов.

Также в городе Горское во время обыска в доме, где раньше жил сообщник террористов, нашли тайник с пистолетом Вальтер и патронами разного калибра.

По данным фактам возбуждено уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц.