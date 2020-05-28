Чемпионат Англии по футболу возвращается: определены первые матчи

Клубы английской Премьер-лиги договорились возобновить сезон 17 июня.

Об этом сообщает Independent.

По сведениям издания, клубы согласовали рестарт сезона в ходе видеоконференции. Первыми сыграют “Манчестер Сити” и “Арсенал”, а также “Астон Вилла” и “Шеффилд Юнайтед”.

После 29 туров лидером английской Премьер-лиги является “Ливерпуль”, который набрал 82 очка. Второе место занимает “Манчестер Сити”, который имеет в активе 57 очков. На третьей позиции “Лестер Сити” (53).

Клубы будут играть при пустых трибунах. Мячи, ворота, угловые флажки и прочее необходимое игровое оборудование будет дезинфицироваться до и после окончания матчей.

Ранее сообщалось, что клубу Премьер-лиги грозит банкротство из-за коронавируса.