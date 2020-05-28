Жестоко избили и ограбили мужчину: полиция в Украине влипла в новый скандал, фото

В Николаевской области полицейские избили мужчину прямо в отделении.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований в Facebook.

Следователи территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве, сообщили о подозрении начальнику отделения полиции, оперуполномоченному, начальнику Уголовной полиции одного из полицейских подразделений Николаевской области, а также курсанту Национальной академии внутренних дел.

Их подозревают впревышении полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса).

Следствием установлено, что в марте нынешнего года правоохранители в рамках уголовного производства по факту хищения электроэнергии обнаружили оборудование для майнинга криптовалют и незаконно установленный трансформатор.

Позднее, 21 апреля, полицейские провели обыски у гражданина, который мог быть причастным к преступлению и управлял этим оборудованием.

После обыска мужчину доставили в отделение полиции, где его избили.

Сотрудники ГБР также установили, что полицейские конфисковали оборудование для майнинга криптовалют и присвоили его себе (это оборудование позднее нашли дома у инспектора полиции).

Подозреваемым полицейским грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Как сообщал “источник”, ранее в Кагарлыке Киевской области полицейские жестоко поглумились над девушкой.