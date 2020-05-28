В Попасной временно изменили график работы общественного транспорта

На территории города Попасная восстановлена работа городских автобусных маршрутов общего пользования.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета

В течение трех дней проводилось наблюдение пассажировместительности в городских автобусах, по результатам которого установлен низкий пассажиропоток в дневные часы. В связи с этим, с целью оптимизации работы городского транспорта и для возможности проведения санитарной обработки салонов автобусов в часы их отстоя, с 28 мая действует временное расписание движения до завершения адаптивного карантина:

№ 101 «Мельница – ВРЗ»

Отправление из Мельницы:

6-20; 7-35; 8-35; 9-35; 10-35; 11-35; 14-35; 15-35; 16-35.

Отправление из ВРЗ:

7-00; 8-00; 9-00; 10-00; 11-00; 12-00; 15-00; 16-00, 17-00.

№ 101а «Мельница – ВРЗ»

Отправление из Мельницы:

5-55; 6-55; 7-55; 8-55; 9-55; 10-55; 13-55; 14-55; 15-55; 16-55.

Отправление из ВРЗ:

6-20; 7-20; 8-20; 9-20; 10-20; 11-20; 14-20; 15-20; 16-20; 17-25.

№ 102 «Интернат – Мельница»

Отправление из интерната:

6-15; 7-15; 8-15; 9-15; 10-15; 11-15; 14-35; 15-35; 16-35.

Отправление из Мельницы:

6-45; 7-45; 8-45; 9-45; 10-45; 14-05; 15-05; 16-05; 17-05.

№ 103 «Интернат – ВРЗ»

Отправление из интерната:

5-45; 6-45; 7-45; 8-45; 9-45; 10-45; 11-45; 14-00; 15-00; 16-00.

Отправление из ВРЗ:

6-15; 7-10; 8-10; 9-10; 10-10; 11-10; 14-30; 15-30; 16-40.

№ 104 «Криница – ВРЗ»

Отправление из Криницы:

6-05; 7-05; 8-05; 9-05; 10-05; 11-05; 14-50; 15-50; 16-50.

Отправление из ВРЗ:

6-35; 7-35; 8-35; 9-35; 10-35; 11-35; 15-10; 16-10; 17-10.

О восстановлении временно отмененных поездок будет сообщено дополнительно.