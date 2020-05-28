Кофе и чая не будет: в “Укрзализныце” рассказали о новых правилах перевозок

В “Укрзализныце” полностью готовы к возобновлению курсирования пассажирских поездов в условиях карантина. Все вагоны поездов оборудованы санитайзерами, к которым будет доступ у пассажиров.

Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе перевозчика.

Как заявил и.о. председателя правления АО “Укрзализныця” Иван Юрик, проводники каждый час во время рейса будут проводить уборку вагонов.

“Сейчас в пассажирских вагонах, следующих в регионы, где еще не ослаблен карантин, будет реализовываться 50% мест, то есть в одном купе будет находиться не более двух человек. Поезда будут проходить усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Усилили и обработку постельного белья во время стирки. Таким образом мы сможем обеспечить все предусмотренные санитарные нормы с учетом ограничений”, – сказал он.

Кроме того, в условиях карантина было принято решение увеличить периодичность уборки и дезинфекции помещений на железнодорожных вокзалах.

“К восстановлению перевозочного процесса в новом формате должны подготовиться не только железнодорожники, но и пассажиры. В частности, для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон”, – уточнил он.

В завершении Юрик добавил, что в поездах на время карантина не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия. Кроме того, кипяток при необходимости будет предоставляться пассажирам в собственный посуду.

Напомним, что в среду, 27 мая, в Украине открыли железнодорожные кассы и расширили список маршрутов.