Тело “нафаршировано” осколками: врач рассказал о состоянии полицейских, подорвавшихся на Донбассе

Главврач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал о состоянии полицейских, подорвавшихся на мине на Донбассе.

Об этом Рыженко написал в Facebook.

“На полдороги к бездне. Офицеры. Сергею 33. Его тело “нафаршировано” осколками. Взрыв противопехотной мины (черная вдова) забрал друга-командира (полковника полиции Сергея Губанова). Большой шрам на груди после операции – вечное напоминание о войне. Осколок лежал на аорте вблизи сердца. Лучшие торакальные хирурги Глеб Шкарупа и Андрей Снисарь провели блистательную операцию в больнице Мечникова“, – отметил он.

Рыженко добавил, что боевой товарищ Сергея Владимир находится в этой же больнице с черепно-мозговой травмой.

“У него все обошлось проще: контузия, непроникающие ранения тела и конечностей“, – сообщил главврач.

Еще один полицейский, пострадавший при взрыве, находится на лечении в Харькове.

“Они настоящие полицейские. Командиры всех рангов беспокоятся за их выживание. Поддержка им очень важна. Сотни ребят МВД прошли через наши реанимации. Остались живы, называют больницу Мечникова сердцем выживания“, – написал Сергей Рыженко.

Как сообщал “источник”, 22 мая в Луганской области прошла церемония прощания с погибшим от взрыва мины на Донбассе Героем Украины полковником полиции Сергеем Губановым.