Шахтер – Динамо: где смотреть матч чемпионата Украины 31 мая

В воскресенье, 31 мая, в Киеве состоится матч 24-го тура чемпионата Украины между донецким “Шахтером” и местным “Динамо”. Игра пройдет на стадионе НСК “Олимпийский”. Онлайн-трансляция матча Шахтер – Динамо будет доступна на “источнике”.

Начало встречи – в 17:00.

Прямая трансляция центрального матча тура будет транслироваться на телеканале “Футбол 1”.

ШАХТЕР – ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Это будет уже пятый матч между командами в текущем сезоне. Предыдущие четыре встречи между ними завершились двумя победами “Шахтера” и двумя выигрышами “Динамо”.

“Шахтер” является лидером чемпионата Украины, набрав 59 очков. “Динамо” занимает третье место, имея в активе 46 очков.

Ранее “источник” сообщал, что “Шахтер” определился с местом проведения домашних матчей.