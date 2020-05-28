В ЛОВГА озвучили приблизительные сроки открытия КПВВ “Станица Луганская”

Пункт пропуска на линии соприкосновения в Станице Луганской откроется не раньше 22 июня.

Об этом журналистке «Новостей Донбасса» заявил руководитель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

По его словам, сейчас на оккупированной территории очень большая вспышка эпидемии COVID-19, если открыть пункт пропуска, то число заболевших в регионе резко возрастет.

«Я понимаю, что сейчас есть много людей, которые хотят попасть на временно неподконтрольную Украине территорию, и оттуда сюда хотят приехать. Попасть домой, повидать родственников или же за выплатами», — отметил Гайдай.

Он напомнил, что сейчас на КПВВ впускают и выпускают исключительно по списку, который согласовывается с командующим Операцией объединенных сил. «Там по 20-40 человек в этом списке и у всех очень уважительные причины для пересечения. Мы их проверяем на COVID-19, они находятся по приезду на самоизоляции. А если будет проходить много людей через КПВВ, то проследить за ними — не будет возможности», — рассказал глава ОГА.

По мнению Гайдая, пик заболеваемости за месяц упадет и с 22 июня можно будет безопасно открыть сообщение с неподконтрольной частью Луганской области.