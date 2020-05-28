Нагрянули полиция и СБУ: в Центре Довженко в Киеве начались обыски, фото

В Национальном центре Довженко в Киеве сотрудники полиции и Службы безопасности Украины проводят обыски.

Об этом написал в Facebook директор данного центра Иван Козленко.

“У нас обыск полиции и СБУ. Изымают документы“, – отметил он.

Козленко добавил, что обыски проводятся в рамках уголовного производства по акту ревизии Государственной аудиторской службы.

Утром 28 мая Центр Довженко распространил заявление о том, что с начала года не получает госфинансирование, из-за чего не может выплачивать зарплату сотрудникам, а имущество киноархива могут арестовать.

Иван Козленко утверждает, что обыски не связаны с утренним заявлением Центра Довженко.

Национальный центр Довженко – государственный киноархив, предприятие по хранению и копированию художественных фильмов. Включает в себя кинокопировальную лабораторию. Данный центр входит в Международную федерацию киноархивов.

Как сообщал “источник”, 26 мая следователи Госбюро расследований взломали входную дверь в киевском музее Ивана Гончара, чтобы провести обыски с целью изъятия картин, которые музею подарил пятый президент Украины Петр Порошенко.