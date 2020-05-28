Благотворители передали спасателям Попаснянщины моторную надувную лодку, опрыскиватели для дезинфекции и костюмы химзащиты

27 мая Международная неправительственная организация «ACTED» в рамках проекта (программы) «Уменьшение риска катастроф и уязвимости населения Восточной Украины» оказала помощь Государственной пожарно-спасательной части №30 Главного управления ДСНС Украины в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской районной государственной администрации.

Благотворители передали спасателям моторную лодку ПВХ надувную Agua Star для быстрого и качественного спасения людей на воде, 5 ручных опрыскивателей для дезинфекции и противодействия COVID-19 и 5 костюмов химической защиты «Спасатель – 2М» для выполнения задач в зонах химического загрязнения.