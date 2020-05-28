В Украине запускают видеофиксацию нарушений ПДД: что нужно знать водителям

С 1 июня в Украине начнут работу первые 50 камер системы автоматической фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

В пресс-службе МВД сообщили о том, к чему должны быть готовы водители.

Где установят камеры?

Изначально было принято решение установить камеры в Киеве и на автомагистралях Киевской области. В первую очередь их установили в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. Позже камеры установят по всей Украине.

Какие нарушения будут фиксироваться?

На начальной стадии работы в автоматическом режиме будут фиксироваться только факты превышения скорости. По данным МВД, фактом нарушения является превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч.

Уже до конца года система начнет фиксировать и другие нарушения ПДД, среди которых:

проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения,

нарушение правил остановки, стоянки, а также установленного для транспортных средств запрета двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств, по тротуарам или пешеходным дорожкам,

выезд на полосу встречного движения.

С какой целью устанавливают камеры?

В МВД пояснили, что главная цель – снизить гибель людей на дорогах Украины в два раза за ближайшие пять лет.

Какими будут штрафы?

За превышение скорости водителям выпишут штраф в размере 255 гривен, если скорость была превышена на 20 км/ч, но не больше 50 км/ч. Если скорость превышена более, чем на 50 км/ч, то тогда сумма штрафа составит 510 гривен.

Штраф уменьшается на 50 процентов, если нарушитель оплатил его в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Кого будут штрафовать?

К ответственности будут привлекать:

лицо, на которое зарегистрировано ТС, или на пользователя автомобиля, указанного владельцем в Едином государственном реестре транспортных средств ;

руководителя юридического лица, или определенное им ответственное должностное лицо;

лицо, которое ввезло авто на территорию Украины.

Как полиция установит данные правонарушителя?

Персональные данные нарушителя полиция может установить из соответствующих реестров МВД и Минюста.

Как узнать о факте фиксации нарушения?

Нарушитель получит СМС-сообщение или письмо на электронную почту, если подано соответствующее заявление в МВД. Также можно ознакомиться со штрафами на официальных сайтах МВД или Нацполиции.

Другие способы оповещения:

от почтальона, который доставит постановление по месту регистрации правонарушителя;

от представителей органов Государственной пограничной службы Украины.

Как выносят постановление о привлечении к ответственности и как его обжаловать?

Постановление могут выносить без участия нарушителя. После этого его отправляют по почте в течение 3-х дней с даты вынесения.

У водителя есть 10 дней с даты вступления постановления в законную силу, чтобы обжаловать его.

Постановление вступает в законную силу:

со дня получения;

со дня отказа о получении;

со дня возвращения почтового отправления, если вы не получили присланное постановление;

если вручается пограничником, то в день вручения.

В какие сроки необходимо оплатить штраф?

Штраф нужно оплатить в течение 30 дней с даты вступления постановления в законную силу. В случае обжалования сроки приостанавливаются до решения вопроса по существу.

Что будет, если не платить штрафы?

По истечении 30 дней начинает работу механизм принудительного взыскания. На транспортное средство должника и на другое имущество может быть наложен арест. Кроме того, взимается двойная сумма штрафа.

Как сообщал “источник”, ранее в МВД рассказали о механизме штрафования водителей в рамках системы автоматической фиксации нарушений.