Ситуация осложняется: журналисты рассказали о борьбе за Киев внутри “Слуги народа”

Целая группа людей олигарха Игоря Коломойского в партии “Слуга народа” демонстрирует намерение выдвигаться на выборы мэра в Киеве, в то же время даже внутри партии у нее есть конкуренты.

Об этом сообщается в материале “источника”: “Свой-чужой”, или у кого из “слуг народа” есть шансы на выборах мэра Киева.

Так, ранее Александр Ткаченко организовал целый фронт борьбы с мэром Киева, но не смог убедить окружение президента в том, что сможет составить Кличко конкуренцию. Позже, как пишут журналисты, активность людей Коломойского по киевскому вопросу снизилась, что может быть связано со сменой приоритетов олигарха – он занялся энергетикой и формированием партии в парламенте. Однако ближе к выборам к Ткаченко присоединились народный депутат Александр Дубинский, а также экс-глава Офиса президента Андрей Богдан. При этом, как пишут журналисты, они могут играть роль “отбеливателя” Ткаченко и использоваться для нападок на конкурентов. Также эта группа намерена набрать политический вес, чтобы идти на выборы без праймериз внутри “Слуги народа”.

В то же время сам Зеленский проявляет лояльность к депутату Николаю Тищенко, который также может стать кандидатом на киевских выборах. В то же время его имя связано с целым рядом скандалов – здесь речь идет и об его странных высказываниях, и о работе его ресторана “Велюр” во время карантина – СМИ активно освещали эти события. Журналисты делают вывод, что люди Коломойского делают антигероя из Тищенко, пытаясь противопоставить его спокойному Ткаченко.

В статье предполагают, что в случае проигрыша на праймериз, Ткаченко может выйти из под бренда “Слуга народа” и пойти на выборы в Киеве самостоятельно – ведь его на данный момент нельзя назвать “человеком Зеленского”.

“Для президента ситуация осложнена тем, что остается мало времени для выбора кандидата. Искать нового – риск напороться на подводные камни. Или узнать, что в ходе выборов избран кандидат, как говорит сам Зеленский, “зашкваренный”, который числится в обозе какого-то олигарха. Зеленскому пытаются подсунуть именно таких кандидатов. Поэтому, скорее всего, выбор все же проходить из тех кандидатур, которые знакомы и понятны президенту”, – уточняют журналисты.