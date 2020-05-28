В Меловском районе проводят ямочный ремонт дорог

Согласно плана эксплуатационного содержания дорог Меловским филиалом райавтодора начат ямочный ремонт дорог государственного и местного значения района.

Об этом сообщает Меловская РГА.

В апреле завершены работы на дороге местного значения О-130801 протяженностью 9 км на участке между населенными пунктами с. Стрельцовка-Мусиевка.

С 8 мая начато

ямочный ремонт дороги государственного значения Н – 26 Чугуев – Меловое на участке между населенными пунктами с. Новострельцовка-Заречное-Великоцк. Будет отремонтировано около 6 км дороги.

В настоящее время работы продолжаются.