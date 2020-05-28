Под Киевом водитель маршрутки цинично унизил ветерана АТО: сеть взорвалась гневом, фото

Утром 28 мая в Борисполе Киевской области водитель маршрутки не захотел брать в транспортное средство ветерана АТО. В хамовитой форме он сказал, что ему не интересно, что мужчина воевал за родину.

Об этом в Facebook написала супруга ветерана Инна Ольховая.

По ее словам, после этого они обратились в полицию. Сам же инцидент произошел на маршруте 317А.

“Обращение к представителям Автосервиса, который является основным перевозчиком Киев-Борисполь. У вас во всех маршрутках стоят камеры и регистраторы. Пожалуйста, просмотрите и прослушайте запись с камер”, – написала она.

Тем временем в сети активно осуждают действия водителя.

Напомним, что в Чернигове между водителем маршрутки и бывшим участником боевых действий на Донбассе, которому он накануне отказал в проезде, произошла драка.