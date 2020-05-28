Стало известно о трагической смерти на Донбассе командира ВСУ: в сети волна скорби, фото

В районе проведения операции Объединенных сил 28 мая скончался командир 1-й отдельной танковой Северской бригады подполковник Юрий Межаков.

Об этом сообщается на Facebook-странице данной бригады.

“С прискорбием сообщаем, что сегодня, 28 мая, в районе проведения операции Объединенных сил перестало биться сердце командира 1-й отдельной танковой Северской бригады подполковника Юрия Межакова … Остановилось сердце патриота, воина, защитника“, – отмечается в сообщении.

Личный состав бригады выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Украины.

“Покойся с миром … Вечная память Герою“, – говорится в сообщении.

О причинах смерти Юрия Межакова не сообщается. Однако военнослужащий Евгений Дмитренко написал в Facebook, что не выдержало сердце командира танковой бригады.

“Эх, Юра, Юра…все всегда ты принимал слишком близко к сердцу…вот оно и не выдержало…Вечная память“, – сообщил Дмитренко.

Пользователи соцсети выразили соболезнования родным и близким командира бригады.

“Искренние соболезнования семье“, – написал Юрий Китарь.

“Скорбим вместе с вами“, – отметил Андрей Терик-Масликов.

“Вечная память“, – написал Максим Примачок.

Как сообщал “источник”, ранее на Донбассе трагически погиб украинский комбат Сергей Губанов.