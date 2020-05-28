Президент “М.С.Л.” рассказал о проблемах с легализацией игорного бизнеса в Украине

Заниматься вопросами регулирования игорной деятельности в Украине должны отраслевые эксперты, которые не имеют соответствующего бизнеса, а соответственно конфликта интересов.

Об этом сказал президент оператора государственных лотерей “М.С.Л.” Георгий Ложенко в интервью изданию “Комментарии”.

Он уточнил, что представителей действующей власти, которые сегодня имеют отношение к подготовке регуляторных документов, не всегда можно назвать экспертами. В качестве примера Ложенко привел предлагаемую в законопроекте о легализации игорного бизнеса классификацию лотерей, которая расходится с мировыми практиками.

“Вызывает сожаление, что глубина погружения властей в эти сегменты очень мелкая. Я слышал об их классификации лотереи на бумажную, тиражную, телевизионную – и это катастрофа. Классификация существует, например, в Европейских лотереях. Это объединение всех операторов Европы. Или во Всемирной ассоциации лотерей. Там ничего такого нет. Значит, кто-то в Украине, считает себя настолько квалифицированным специалистом в этой сфере, что придумывает свою классификацию, которая не совпадает с мировой. Придумывает и не стесняется продвигать. Кто-то не стесняется показать свою неосведомленность или безграмотность. Это страшно”, – заметил он.

Ложенко пояснил, почему регулированием игорного бизнеса не должны также напрямую заниматься представители соответствующего бизнеса.

“Это две разные функции. Первая – функция бизнеса. Зарабатывание денег, создание структуры. Вторая – функция государства, определенный контроль, определение четких граней, которые ты не имеешь право переступать, если занимаешься этим бизнесом. С одной стороны, следует очертить ограничительные линии, а с другой – заниматься своим бизнесом. Как можно самому себе придумывать ограничения? Полиция, которая занимается расследованием уголовных дел и люди, которые пишут уголовный кодекс – это разве бандиты? Они же лучше всех знают, как это устроено, за что и как наказывают. Люди, которые взялись за то, чтобы регулировать рынок, должны хорошо его знать. Но это не значит, что это будут его представители”, – разъяснил он.

Президент “М.С.Л.” также рассказал, почему сам не хотел бы заниматься регуляторной деятельностью в игорном бизнесе. По его словам, ошибки в этом вопросе – лоббирование и попытки отделить украинский рынок от мирового могут уничтожить отдельные типы деятельности целиком, и тогда рынку придется перестраиваться.

“Не хочу быть каким-то идеологом. Есть депутаты, чиновники, правоохранительные органы. Я приму любые условия. Понимаю, что будут либо условия такие, которые рынок могут уничтожить, то есть этим бизнесом будет просто неинтересно заниматься. В таком случае мы пойдем в другой. В беттинг, например, или в казино. Мы сможем перестроиться. Или же это будет нормальный рынок, такой, как принят в мире. Потому что лотерея в мире наиболее распространена как сегмент. Нет стран, которые стремятся развивать казино, есть отдельные зоны, как Макао, Лас-Вегас, Монте-Карло”, – уточнил он.