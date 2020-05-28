Как в Украине будет проходить призыв в армию: появилось детальное разъяснение

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины детально рассказали о том, как будет проводиться призыв на срочную военную службу в мае-июле 2020 года.

Как говорится на сайте Министерства обороны, под призыв попадают лица в возрасте от 18 до 27 лет, которые не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

При этом в ведомстве уточнили, что согласно решению правительства от 26 февраля 2020 года, лица в возрасте 18-19 лет могут идти на службу по желанию. Для этого им нужно написать письменное заявление.

“Министром обороны Украины направлено письмо к главам призывных комиссий всех уровней, в котором рекомендуется рассматривать вопрос предоставления отсрочки от призыва на срочную военную службу пригодным по состоянию здоровья гражданам Украины в возрасте 18-19 лет в соответствии с частью 15 статьи 17 Закона Украины “О воинской обязанности и военной службе”, – уточнили в ведомстве.

Напомним, что на время действия карантина из-за вспышки коронавируса в стране были приостановлены мероприятия призыва граждан на срочную военную службу.