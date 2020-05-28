На Волыни “развлечения” подростка обернулись жуткой смертью: фото

В Волынской области подросток взобрался на опору линии электропередач и погиб от поражения током.

Об этом сообщается на странице компании “Волыньоблэнерго” в Facebook.

“Очередные детские шалости привели к смерти ребенка от поражения электрическим током. 16-летний подросток вечером 27 мая забрался на опору воздушной линии 35 кВ в Киверцовском районе, где произошло поражения электрическим током, в результате ребенок погиб“, – отмечается в сообщении.

Компания призвала родителей заботиться о безопасности детей и следить за ними во избежание подобных случаев.

“Подростки, взбираясь на электроопору, не задумываются об опасности, которой подвергают себя. Объекты электрических сетей и их конструктивные элементы – это не место для развлечений!” – подчеркнули в “Волыньоблэнерго”.

Как сообщал “источник”, ранее в Одесской области 13-летний мальчик забрался на крышу поезда и погиб от удара током.

Также ранее в Киеве от удара током на железной дороге умер подросток.