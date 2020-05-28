Украинским водителям готовят “сюрприз” с техосмотром: важные подробности

На рассмотрение Верховной Рады вынесут новый законопроект о возвращении ранее отмененного в Украине обязательного техосмотра для всех легковых автомобилей.

Об этом заявил министр Владислав Криклий.

По итогам встречи с послом Европейского союза в Украине Матти Мааскисом, Криклий пообещал учесть замечания представителей ЕС к закону. Министр также напомнил, что возвращение техосмотра – одно из условий соглашения об ассоциации с ЕС.

Ранее в парламент уже вносились законопроекты о правилах техосмотра, однако они не устраивали ЕС как потенциально коррупционные.

“Будет проект закона об общегосударственном техническом осмотре – но это будет не в том виде, как это было, когда к этому были причастны полицейские. В частности, никаких монополий в нем не будет”, – отметил министр.

Как ранее сообщал “источник”, 13 мая во время заседания правительства было принято решение внести изменения в правила дорожного движения для автомобилей такси.