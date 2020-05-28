Когда в Украину придет настоящая жара: синоптик назвал даты и предупредил об аномалии

По-настоящему летняя погода придет в Украине уже 5-6 июня. Днем в эти дни будет от 20 до 25 градусов тепла, но все будет зависеть от региона.

Как сообщает “источник”, об этом изданию “РБК-Украина” рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

“Изменение погодных процессов в Украине происходит ежедневно. И частота этих изменений в связи с изменениями климата очень сильно выросла. То есть сегодня может быть холодно, а завтра очень жарко”, – уточнил он.

По словам специалиста, во всех странах Северного полушария в последнее время отмечаются резкие изменения климата.

“Они выражены в том, что среднегодовая температура воздуха по сезонам повышается. Для Украины это повышение одно из самых больших”, – добавил Кульбила.

Также эксперт отметил, что резкое потепление особенно наблюдается в северных странах европейского континента.

“Чем дальше на юг, оно менее выражено, но все равно доходит до Украины. В отношении средиземноморских стран, эти изменения не такие заметные. Но там сохраняется тот климат, который был раньше: он как был летом засушливым, так и остается”, – добавил он.

По словам Кульбиды, южные области Украины приблизились к греческому климату, там заметно повысилась средняя температура и уменьшилось число осадков.

“Это приводит к тому, что засушливость климата в южных степных районах Украины растет”, – закончил он.

Ранее мы сообщали, что синоптики прогнозируют, что дожди в Украине прекратятся лишь в воскресенье, 31 мая.