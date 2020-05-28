Довженко-Центр объявил о неплатежеспособности: государство не выделило кинофонду денег

Национальный центр Александра Довженко сообщил о неплатежеспособности и прекращении работы. Государственный кинофонд, который хранит, исследует, реставрирует и популяризует украинское кино, в 2020 году не получил государственное финансирование. Министерство финансов не утвердило поданный Минкультом проект паспорта программы, и в этом Довженко-Центр обвиняет руководство Госкино.

Фото: Facebook

“Одной из причин неутверждения паспорта является саботаж руководство Госкино своих обязанностей в части организации бюджетного процесса”, – говорится в Facebook кинофонда.

70% зарплатного фонда предприятия финансируется государством, и к маю работникам Довженко-Центра не выплатили зарплату за январь и февраль. Весной администрация вынуждена была перевести сотрудников в простой, и в марте-мае сохранила им лишь ⅔ ставки. Весь доход от хозяйственной деятельности Центра направили на выплаты задолженности по зарплате. Собственными средствами Центр оплачивал налоги и сборы, платил за коммунальные услуги и охрану, чтобы поддерживать архивные и музейный фонды. Увы, во время карантина доход от аренды недвижимости и проведения мероприятий был потерян, потому средства предприятия полностью закончились.

“Как член Международной федерации киноархивов, Центр вынужден сообщить федерации об угрозе целостности уникального кинофонда, охрану и поддержание климатических условиях хранения которого больше обеспечивать не может, – говорится в обращении Центра. – Нам жаль, что история институции завершается таким грустным образом”.

За последние 5 лет Дожвенко-Центр стал одной из немногих прибыльных государственных культурных институций, и даже кризисный первый квартал 2020 года завершил с прибылью. В 2019 году на территории старого фабричного корпуса Центр открыл Музей кино, а мероприятия его посетило более 55 тысяч человек. Самые известные из них – Фестиваль немого кино “Немые ночи”, выставка Г.Р. Гигера к 40-летию фильма “Чужой”, выставка “ВУФКУ. Lost&Found”. К январю 2020 года в Кинофонде Центра хранилось 9114 фильмов. Кроме того, Центр регулярно организовывал национальные стенды на Каннском, Берлинском, Карловарском и других международных кинофестивалях, проводил показы реставрированных украинских фильмов с живым музыкальным сопровождением (ДахаБраха, Вагоновожатые, Zapaska), издал серию каталогов украинского кино, ценных альманахов и монографий.