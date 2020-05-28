“Тонут” машины и люди: впечатляющие фото и видео последствий непогоды в Украине

В ночь на 28 мая Украину накрыли мощные грозы, которые затопили крупнейшие города страны.

Так, в Днепре ливень затопил улицу Коробова. Здесь под водой оказались как проезжая, так и пешеходная ее части.

Местные жители жалуются на то, что здесь перекрыли отвод воды киосками и теперь людям приходится добираться через улицу только вплавь. Также они говорят, что вода здесь долго держится на одном уровне, так как ей просто некуда убывать.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 k 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

В Одессе сильный ливень затопил Приморскую и Балковскую улицы. Тут с 6:00 до 9:00 выпало 18 миллиметров осадков.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

По данным местных СМИ, из-за дождя движение ограничено на Балковской (от Маловского до Краснослободской), Приморской (от Военного спуска до Пересыпского моста) и Химической (от Грушевского до Столбовой) улицах.

В Николаеве ситуация не лучше. Тут ушли под воду городские магистрали, улицы и проспекты.

1 / 1 1 / 1 1 / 1

Жители жалуются на то, что ливневки не справляются с потоком воды.

Из-за большого количества воды невозможно движение на проспекте Героев Украины.

В городе и области уже объявили штормовое предупреждение.

Как ранее сообщал “источник”, 27 мая в Украине различные регионы накрыли сильные ливни, которые во многих местах сопровождались крупным градом.