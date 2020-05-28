Помощь аэропорту “Киев” является прямой обязанностью государства – журналист

Аэропорту “Киев”, который из-за пандемии COVID-19 и карантина оказался в кризисной ситуации, нужна помощь государства.

Об этом в Facebook написал политолог и журналист Кирилл Сазонов.

“Еще полетаем? Нечасто я присоединяюсь к челленджам, но тут такое дело, что пройти мимо никак нельзя. Аэропорт “Киев” забил тревогу. Как житель Киева и путешественник заинтересован в том, чтобы аэропорт жил и развивался”, – написал он.

По словам журналиста, с марта аэропорт фактически прекратил работу.

“Все показатели на нуле, кроме расходов. Аэропорт – не бар, на замок не закроешь. Инфраструктура гигантская и ее надо поддерживать. Налоговые каникулы начались и закончились в марте. Кредитных обязательств никто не отменил. Из 2 млрд грн, вложенных в реконструкцию аэропорта, часть брали в банке под процент”, – отметил он.

При этом, как утверждает Сазонов, тот же аэропорт “Борисполь” принимает и гуманитарку, и грузовые, и бизнес-рейсы, но “Киеву” ничего не перепало.

“Да, небо откроют через две недели. Но продержаться ему надо не до 15 июня, а до как минимум 2024 года, когда авиация может приблизиться к докризисным показателям. Потому как загрузка аэропорта на уровне 10-25% – это всегда убыточная история”, – написал он.

” Киев” просит не столько денег, сколько конкурентных условий для всех участников рынка. Это затрат не требует и входит в прямые обязанности государства. Но оно почему-то молчит”, – подчеркнул журналист.

Тем временем в соцсетях набирает популярность челлендж #SaveKyivAirport