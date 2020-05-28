Кличко назвал условия нового ужесточения карантина в Киеве

При превышении определенных показателей заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Киеве могут ужесточить карантин и вернуть отмененные ограничения.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам Кличко, внимание будут обращать на два параметра – новое количество случаев коронавируса за последние 7 дней и уровень загруженности мест в больницах.

Так, к ограничениям карантина придется вернутся, если количество новых случаев за последние 7 дней превысит 24 человека на 100 тысяч населения и если загруженность коек в больницах, определенных для госпитализации коронавирусных больных превысит отметку в 75%.

“Поэтому еще раз обращаюсь ко всем: давайте вместе не допустим возвращения в карантин! Давайте соблюдать правила безопасности – не пренебрегать масками, перчатками, социальной дистанцией, внимательно относиться к своему здоровью! Это – несложно и очень необходимо”, – говорит Кличко.

Как ранее сообщал “источник”, в Киеве за сутки, 27 мая, коронавирус подтвердили у 54 жителей города, 11 из зараженных – медики.