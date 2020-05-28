Владимир Остапчук и его новая избранница впервые показали свое жилье

Украинский телеведущий Владимир Остапчук и его новая девушка, столичный нотариус Кристина Горняк, состоят в отношениях около восьми месяцев, а в мае этого года пара приняла решение жить вместе.

Влюбленные арендовали роскошную квартиру на 120 квадратных метров в элитном районе Киева, куда впустили журналистов программы “Зірковий шлях”.

Владимир Остапчук и Кристина ГорнякФото: скриншот видео

Квартира находится на 12 этаже. Там есть несколько комнат, большая гардеробная, огромная кухня, гостиная и роскошный балкон-терраса с панорамными окнами. В арендованной квартире Владимира и Кристины также есть комната, которая исполняет роль детской, и кабинета одновременно. Правда дети Остачпука от предыдущего брака, 6-летняя Эмилия и 2-летний Эван, комнату еще не видели.

Детская/кабинетФото: скриншот видео

ГостинаяФото: скриншот видео

ГостинаяФото: скриншот видео

“Я с детства мечтал о библиотеке. Теперь ее имею, уже есть много книг. Это место, где я работаю, что-то придумываю, где буду играть с детьми. Здесь уже есть некоторые игрушки – машинки, самолетики – пока немного, но есть. Детки еще здесь не были, мы буквально на днях только разложили коробки. Но, конечно, планируем, что Эмилия и Эван здесь будут”, – отметил шоумен.

КухняФото: скриншот видео

КухняФото: скриншот видео

Кристина пока не знакома с детьми своего возлюбленного, но очень надеется, что сможет построить с ними дружеские отношения.

“Очень надеюсь, что у нас все получится с детьми. Я насколько смогу, приложу к этому усилия, потому что детей очень люблю”, – говорит нотариус.

СпальняФото: скриншот видео

СпальняФото: скриншот видео

СпальняФото: скриншот видео

Балкон-террасаФото: скриншот видео

Ванная комнатаФото: скриншот видео