В Киеве резко возросло число больных коронавирусом: данные на 28 мая

В Киеве за сутки, 27 мая, коронавирус подтвердили у 54 жителей города, 11 из зараженных – медики.

Об этом во время брифинга 28 мая заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам градоначальника, всего в столице уже 2793 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

В числе новых зараженных 30 женщин в возрасте от 21 до 78 лет, 17 мужчин возрасте от 18 до 76 лет, 2 девочки возрастом 1 год и 11 лет и 5 мальчиков в возрасте от 2 до 17 лет.

В больницы доставили 10 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Мэр отметил, что уже второй день в Киеве наблюдается положительная динамика в соотношении тех, кто вылечился и кто заболел.

Всего за сутки вирус в столице побороли 64 человека, с начала пандемии коронавирус преодолели 506 жителей города.

Напомним, что в Украине резко возросло число новых случаев заражения коронавирусом за сутки – в течение 27 мая в стране подтвердили 477 таких пациентов.