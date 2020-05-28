В Попаснянском районе с 1 июня планируется запуск пригородных поездов: временный график

В связи с внедрением с 1 июня очередного этапа по ослаблению карантинных мероприятий, в Попаснянском районе возобновит свою работу железнодорожный транспорт.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской райнной государственной администрации.

Руководством Донецкой железной дороги с 1 июня планируется ввести временный график движения пригородных поездов:

Сватово-Попасная – прибытие на станцию ​​Попасная в 08:30

Попасная-Сватово – отправление со станции Попасная в 08:40

Сватово-Попасная – прибытие на станцию ​​Попасная в 21:02

Попасная- Сватово – отправление со станции Попасная в 21:50

Проездные документы на пригородные поезда временно будут проводить проводники дизель-поезда.

Кроме того, начнут курсировать пассажирские поезда следующего сообщения: №19 / 20 «Киев – Лисичанск – Киев», №711 / 712 «Киев – Константиновка – Киев», №125 / 126 «Киев – Константиновка – Киев».