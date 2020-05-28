Не первый случай за год: выяснились новые данные о стрелке, устроившем бойню под Житомиром

Подозреваемый в убийстве семи человек в Житомирской области, Анатолий Захаренко, ранее в марте 2020 года нападал на человека с оружием в руках.

Об этом заявил адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook.

По его словам, Захаренко был с ружьем, которое полиция посчитала за “предмет, похожий на биту, 47 см”.

“Человек, на которого он напал, зовут Николай. После опроса соседей удалось установить, что у подозреваемого есть связи среди руководителей местной полиции. Могу предположить, что именно поэтому Николай решил не настаивать на уголовном деле”, – пишет Найем.

Как ранее сообщал “источник”, в Киеве похоронили бойцов Нацгвардии, которых 22 мая расстреляли в Житомирской области.