К чему-то готовятся? На оккупированный Донбасс нагрянул кремлевский куратор

На временно неподконтрольную территорию Донецкой области приехал российский политтехнолог Дмитрий Чайка, а также пропагандист Александр Сладков.

Об этом сообщает издание “Спектр”.

“В Донецк, например, в конце прошлой недели приехал политтехнолог, известный в этих краях с 2014 года как Дмитрий Чайка. Он работал здесь до 2016 года в администрации Александра Захарченко, сейчас, по сообщению источников «Спектра», будет курировать нынешнего главу Дениса Пушилина и следить за показаниями его рейтинга”, – сказано в сообщении.

Также издание пишет о приезде российского пропагандиста Александра Сладкова.

«Дмитрия Чайку, разумеется, карантин для приезжих не коснулся, вчера приехал Александр Сладков — тоже без карантина. Ждем теперь Семена Пегова, и тогда война точно начнется!», – заявил изданию некий источник в “правительстве ДНР”.

При этом в СМИ делают вывод, что ряд последних событий на оккупированном Донбассе, а именно приезд российских пропагандистов, угрозы “главарей ЛДНР” “отодвинуть линию разграничения” и слухи о новых боях под Авдеевкой, якобы свидетельствуют о будущей эскалации конфликта.