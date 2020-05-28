Легендарный боксер устроил массовое побоище во время спортивного шоу: видео

Легендарный американский боксер Майк Тайсон стал инициатором массового побоища во время рестлерского шоу All Elite Wrestling’s Dynamite.

Драка с участием звезды мирового спорта стала следствием его конфликта с рестлером Крисом Джерико. Во время словесной перепалки Тайсон толкнул в грудь оппонента, после чего завязалась драка с участием группы поддержки двух бойцов. В конечном итоге столкновение удалось остановить. Однако Тайсон предпринял новую попытку прорваться к Джерико. Тем не менее, его удалось остановить.

Напомним, 53-летний Тайсон анонсировал свое возвращение в ринг. Боксер планирует провести несколько выставочных поединков, вырученные средства с которых пойдут на помощь наркозависимым и бездомным.

Ранее “источник” сообщал, что Тайсон показал, как готовится к возвращению в ринг.