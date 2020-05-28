В Полтаве жуткой смертью погиб чиновник: первые детали трагедии и фото

27 мая в Полтаве застрелился 56-летний директор Полтавского областного эколого-натуралистического центра Виталий Беднина.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, мужчина совершил суицид в своем же автомобиле, который находился на ул. Ивана Мазепы.

На месте происшествия полицейские нашли оружие, из которого предположительно был осуществлен смертельный выстрел.

Местные СМИ уточняют, что мужчина выстрелил себе в рот из зарегистрированной мелкокалиберной винтовки.

Также известно, что перед самоубийством он оставил посмертную записку, в которой написал коды к банковским карточкам, попросил прощения и попрощался с родными.

Виталий Беднина имел 30 лет педагогического стажа. Также он руководил Полтавским отделением Международной ассоциации внешкольного образования. В прошлом году ему вручили премию Верховной Рады.

Напомним, что в подъезде одного из домов в Оболонском районе Киева мать обнаружила мертвым своего сына.