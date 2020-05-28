Денег хватит не всем: врач рассказал, во сколько обходится спасение больного коронавирусом в Украине

Украине не обеспечивает больных коронавирусом препаратом тоцилизумаб, который используют для борьбы с осложнениями СOVID-19.

Об этом в интервью “источнику” сообщила врач-инфекционист Киево-Святошинской ЦРБ Ольга Вознюк.

По ее словам, данный препарат рекомендуется для пациентов из групп риска при угрозе тяжелого течения заболевания, либо если заболевание быстро прогрессирует. Она подчеркнула, что он действительно помогает.

“Реанимационные пациенты, которые выживают, получали тоцилизумаб”, – отметила она.

Еще до пандемии данный препарат стоил от 8 до 12 тысяч гривен, а сейчас однократная доза обойдется в 50-70 тысяч гривен.

“На курс нужно от 1 до 3 доз. Мы обходились 1 дозой для тяжелых пациентов, чтобы дать им шанс выжить. И этот препарат даже больше необходим для инфекционных реанимаций, чем аппарат ИВЛ. Это лично мое мнение, как практикующего тяжелых пациентов с COVID-19. Не каждый пациент или его родственники могут позволить себе потратить такие огромные деньги”, – отметила она.

Интересно, что в законе “О защите населения от инфекционных болезней” четко прописано, что больных инфекционными болезнями в Украине должны лечить бесплатно.

О том, что ждет больных коронавирусом в Украине, какая ситуация в больницах и во сколько обходится лечение пациентов, читайте в материале “источника”: Кислород украли, ИВЛ убивает, а лекарства стоят сотни тысяч: как лечат больных с СOVID-19 в Украине.