“Гейзеры” на улицах и дикие пробки: на Одессу обрушилась сильная непогода, видео

Ночью и утром в четверг, 28 мая, Одессу накрыли мощные ливни: многие улицы и дороги превратились в непроходимые водные препятствия.

Соответствующие видео публикуют в социальных сетях местные жители.

На записях можно увидеть, что на некоторых улицах вода доходит до окон автомобилей. Из переполненных канализационных сливов бьют “фонтаны” воды.

“Началось, гейзеры, затопленные машины, огромнейшее заторы – это все Одесса сегодня утром”, – пишут в Telegram-канале “Одесса INFO”.

Внимание, нецензурная лексика.

Происходящие в Одессе 28 мая в сети проиллюстрировали еще одним шуточным видео:

Как ранее сообщал “источник”, 27 мая в Украине различные регионы накрыли сильные ливни, которые во многих местах сопровождались крупным градом.