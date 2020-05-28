Время танцует, когда ты рядом: Onuka трогательно поздравила мужа с днем рождения

Через две недели после рождения ребенка в семье Наты Жижченко (Onuka) и Евгения Филатова еще один повод для праздника: новоявленному отцу исполнилось 37 лет. В день рождения мужа певица обратилась к нему с нежным посланием.

“Время танцует, когда ты рядом. Мне сложно представить даже минуту без тебя. Думаю, впереди еще много испытаний: творческих, семейных, бытовых. Но уверенность в том, что с тобой мне под силу все, не покидает ни на минуту. С твоим днем рождения, Женя”, – написала она.

Ната и Евгений вместе уже 12 лет. Толчок для их отношений в 2008 году дало совместное творчество и несколько общих выступлений. 14 мая 2020 года у пары родился сын Саша. “Сегодня нас уже четверо”, – написала Onuka в Instagram, а Филатов опубликовал трогательное фото из роддома.