Футболисты “Динамо” похвастались огромным уловом: фото

Футболисты киевского “Динамо” Николай Шапаренко и Виталий Миколенко похвастались своими успехами на рыбалке.

Соответствующими фото в Instagram поделился журналист Виктор Вацко.

На снимках футболисты вместе с Вацко и его сыном держали огромную рыбину. Поймана она была на одном из озер возле Киева. Ее вес составил 20 кг.

Instagram Виктора Вацко

Instagram Виктора Вацко

В нынешнем сезоне 21-летний Шапаренко сыграл за “Динамо” 9 матчей и забил 1 мяч. На счету 20-летнего Миколенко 3 результативных удара и 7 голевых передач в 30 играх в составе киевлян. Контракты обоих с клубом рассчитаны до лета 2023 года.

Ранее “источник” сообщал, что “Динамо” обыграло клуб из Донецка благодаря чемпиону мира.