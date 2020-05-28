Какие области Украины бьют рекорды по новым случаям коронавируса: статистика на 28 мая

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В Украине резко возросло число новых случаев заражения коронавирусом за сутки и в течение 27 мая в стране подтвердили 477 таких пациентов. Наиболее сложной ситуация остается сразу в нескольких регионах страны, где за сутки зафиксировали десятки новых заболевших.

По данным Центра общественного здоровья, больше всего новых пациентов с COVID-19 за сутки зафиксировали в Ровенской области – 74 случая заражения.

Кроме того, в список “рекордсменов” попали Волынская (37), Киевская (43), Львовская (70), Черновицкая (57) области, а также Киев (54).

Детальная ситуация по областям:

  • Винницкая – 947 (+15);
  • Волынская – 851 (+37);
  • Днепропетровская – 920 (+15);
  • Донецкая – 158 (+3);
  • Житомирская – 673 (+13);
  • Закарпатская – 1124 (+20);
  • Запорожская – 425 (+5);
  • Ивано-Франковская – 1339 (+12)
  • Киевская – 1517 (+43);
  • Кировоградская – 495 (+6);
  • Луганская – 45 (+0);
  • Львовская – 1513 (+70);
  • Николаевская – 282 (+1);
  • г. Киев – 2793 (+54);
  • Одесская – 861 (8);
  • Полтавская – 268 (+1);
  • Ровенская – 1588 (+74);
  • Сумская – 166 (+0);
  • Тернопольская – 1131 (+5);
  • Харьковская – 981 (+22)
  • Херсонская – 177 (+0);
  • Хмельницкая – 386 (+5);
  • Черкасская – 401 (+8);
  • Черновицкая – 3201 (+57);
  • Черниговская – 140 (+3).

О том, что ждет больных коронавирусом в Украине, какая ситуация в больницах и во сколько обходится лечение пациентов, читайте в материале “источника”: Кислород украли, ИВЛ убивает, а лекарства стоят сотни тысяч: как лечат больных с СOVID-19 в Украине.