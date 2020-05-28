Какие области Украины бьют рекорды по новым случаям коронавируса: статистика на 28 мая

В Украине резко возросло число новых случаев заражения коронавирусом за сутки и в течение 27 мая в стране подтвердили 477 таких пациентов. Наиболее сложной ситуация остается сразу в нескольких регионах страны, где за сутки зафиксировали десятки новых заболевших.

По данным Центра общественного здоровья, больше всего новых пациентов с COVID-19 за сутки зафиксировали в Ровенской области – 74 случая заражения.

Кроме того, в список “рекордсменов” попали Волынская (37), Киевская (43), Львовская (70), Черновицкая (57) области, а также Киев (54).

Детальная ситуация по областям:

Винницкая – 947 (+15);

Волынская – 851 (+37) ;

Днепропетровская – 920 (+15);

Донецкая – 158 (+3) ;

Житомирская – 673 (+13) ;

Закарпатская – 1124 (+20);

Запорожская – 425 (+5);

Ивано-Франковская – 1339 (+12)

Киевская – 1517 (+43) ;

Кировоградская – 495 (+6);

Луганская – 45 (+0) ;

Львовская – 1513 (+70) ;

Николаевская – 282 (+1) ;

г. Киев – 2793 (+54) ;

Одесская – 861 (8);

Полтавская – 268 (+1) ;

Ровенская – 1588 (+74) ;

Сумская – 166 (+0) ;

Тернопольская – 1131 (+5);

Харьковская – 981 (+22)

Херсонская – 177 (+0) ;

Хмельницкая – 386 (+5);

Черкасская – 401 (+8);

Черновицкая – 3201 (+57) ;

Черниговская – 140 (+3).

О том, что ждет больных коронавирусом в Украине, какая ситуация в больницах и во сколько обходится лечение пациентов, читайте в материале “источника”: Кислород украли, ИВЛ убивает, а лекарства стоят сотни тысяч: как лечат больных с СOVID-19 в Украине.