Какие области Украины бьют рекорды по новым случаям коронавируса: статистика на 28 мая

В Украине резко возросло число новых случаев заражения коронавирусом за сутки и в течение 27 мая в стране подтвердили 477 таких пациентов. Наиболее сложной ситуация остается сразу в нескольких регионах страны, где за сутки зафиксировали десятки новых заболевших.
По данным Центра общественного здоровья, больше всего новых пациентов с COVID-19 за сутки зафиксировали в Ровенской области – 74 случая заражения.
Кроме того, в список “рекордсменов” попали Волынская (37), Киевская (43), Львовская (70), Черновицкая (57) области, а также Киев (54).
Детальная ситуация по областям:
- Винницкая – 947 (+15);
- Волынская – 851 (+37);
- Днепропетровская – 920 (+15);
- Донецкая – 158 (+3);
- Житомирская – 673 (+13);
- Закарпатская – 1124 (+20);
- Запорожская – 425 (+5);
- Ивано-Франковская – 1339 (+12)
- Киевская – 1517 (+43);
- Кировоградская – 495 (+6);
- Луганская – 45 (+0);
- Львовская – 1513 (+70);
- Николаевская – 282 (+1);
- г. Киев – 2793 (+54);
- Одесская – 861 (8);
- Полтавская – 268 (+1);
- Ровенская – 1588 (+74);
- Сумская – 166 (+0);
- Тернопольская – 1131 (+5);
- Харьковская – 981 (+22)
- Херсонская – 177 (+0);
- Хмельницкая – 386 (+5);
- Черкасская – 401 (+8);
- Черновицкая – 3201 (+57);
- Черниговская – 140 (+3).
О том, что ждет больных коронавирусом в Украине, какая ситуация в больницах и во сколько обходится лечение пациентов, читайте в материале “источника”: Кислород украли, ИВЛ убивает, а лекарства стоят сотни тысяч: как лечат больных с СOVID-19 в Украине.