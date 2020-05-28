США побили жуткий рекорд по смертности от коронавируса: печальные цифры

В США количество людей, которые умерли с диагнозом коронавирус COVID-19 достигло 100 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU).

По состоянию на 9:00 (по киевскому времени) 28 мая, количество умерших с коронавирусом в США составляет 100 442 человека. Выздоровело от заболевания 391 508 человек.

При этом общее количество подтвержденных случаев коронавируса составляет 1 699 933 человека. За последние сутки вирус обнаружили у более чем 18 тысяч человек.

Как ранее сообщал “источник”, пандемия COVID-19 в странах, которые больше всего пострадали от вируса, может завершиться в разное время. В частности, в США она может завершиться только поздней осенью.