Шахтер – Динамо: прогноз букмекеров на матч 31 мая

В воскресенье, 31 мая, состоится матч 24-го тура чемпионата Украины между донецким “Шахтером” и киевским “Динамо”. Встреча пройдет в Киеве на НСК “Олимпийский”. Онлайн-трансляция матча Шахтер – Динамо будет доступна на “источнике”.

Начало встречи – в 17:00.

Букмекеры считают фаворитом поединка донецкий клуб. На победу “Шахтера” предлагается коэффициент 2,02. Ничья оценивается котировкой 3,52. На успех “Динамо” можно поставить с коэффициентом 3,62.

Это будет уже пятая встреча команд в текущем сезоне. Предыдущие четыре встречи между ними завершились двумя победами “Шахтера” и двумя выигрышами “Динамо”.

“Шахтер” является лидером чемпионата Украины, набрав 59 очков. “Динамо” занимает третье место, имея в активе 46 очков.

Ранее “источник” сообщал, что “Шахтер” определился с местом проведения домашних матчей.