Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка показали, как выглядят окрестности Донецкого аэропорта им. Сергея Прокофьева спустя 6 лет после начала войны. Снимки доступны в социальных сетях.
Об этом сообщает ДонПресс
Все здания в районе аэропорта полностью разрушены — остались лишь железные остовы. Взорван Путиловский мост — на подъезде к нему просто провал.
Почти полностью разрушена знаменитая девятиэтажка на ул. Взлетной — снесены балконы, выбиты все окна.
«Так выглядит русский мир», — пишут дончане, комментируя печальные фото.