Донецкий аэропорт 6 лет спустя. ФОТО

Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка показали, как выглядят окрестности Донецкого аэропорта им. Сергея Прокофьева спустя 6 лет после начала войны. Снимки доступны в социальных сетях.

Об этом сообщает ДонПресс

Все здания в районе аэропорта полностью разрушены — остались лишь железные остовы. Взорван Путиловский мост — на подъезде к нему просто провал.

Почти полностью разрушена знаменитая девятиэтажка на ул. Взлетной — снесены балконы, выбиты все окна.