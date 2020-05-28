В Украине новый всплеск заболеваемости коронавирусом: данные на 28 мая

За последние сутки в Украине существенно возросло число новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом в четверг, 28 мая, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

По данным ведомства, 27 мая в стране зафиксировали 477 новых случаев инфицирования коронавирусом, днем ранее таких случаев было +321.

За все время эпидемии COVID-19 подтвердили у 22 382 человек. Среди них погибло 669 (+11), но уже 8 439 (+444) пациентов выздоровели.

Накануне в Министерстве здравоохранения Украины спрогнозировали дату, когда в стране не зафиксируют ни одного нового случая заболевания коронавирусом.

О том, что ждет больных коронавирусом в Украине, какая ситуация в больницах и во сколько обходится лечение пациентов, читайте в материале “источника”: Кислород украли, ИВЛ убивает, а лекарства стоят сотни тысяч: как лечат больных с СOVID-19 в Украине.