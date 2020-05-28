В Одессе пьяная женщина за рулем Tesla устроила эпичное ДТП: фото

В Одессе пьяная женщина за рулем автомобиля Tesla устроила эпичное ДТП, вылетев на клумбу.

Об этом сообщает Telegram-канал “Одесса INFO”.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель не придерживалась безопасной скорости, из-за чего не справилась с управлением.

“Ни на одно судебное заседание женщина не пришла. Киевский райсуд Одессы на год лишил одесситку права управлять транспортными средствами, а также оштрафовал на 10 200 гривен”, – сказано в сообщении.

Как сообщал “источник”, 19 мая в Одессе автомобиль сбил мопед, на котором ехали отец с сыном: оба погибли.

Также на Бориспольской трассе возле села Счастливое (Киевская область) вследствие столкновения грузовика MAN и легкового автомобиля Lada пострадала семья из 4 человек.